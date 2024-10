Maltempo. Frane nel Savonese: case isolate (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Maltempo continua ad imperversare in Liguria. Nel Savonese a causa di una frana alcune case sono rimaste isolate. E’ successo a Casino ad Ellera, frazione di Albisola Superiore. La frana ha isolato cinque abitazioni costringendo l’allontanamento di nove persone. A cedere è stato un fronte lungo circa 100 metri di una vecchia cava. I detriti sono finiti nel torrente Sansobbia facendolo straripare e isolando così le case. Dopo un primo crollo ieri sera, nella notte un secondo crollo ha spinto i vigili del fuoco a disporre l’allontanamento di 9 persone. Non si registrano feriti né danni alle case. Sul posto diverse squadre di pompieri per sgomberare i detriti e cercare di ripristinare il collegamento tra le case isolate e il paese. Laprimapagina.it - Maltempo. Frane nel Savonese: case isolate Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilcontinua ad imperversare in Liguria. Nela causa di una frana alcunesono rimaste. E’ successo a Casino ad Ellera, frazione di Albisola Superiore. La frana ha isolato cinque abitazioni costringendo l’allontanamento di nove persone. A cedere è stato un fronte lungo circa 100 metri di una vecchia cava. I detriti sono finiti nel torrente Sansobbia facendolo straripare e isolando così le. Dopo un primo crollo ieri sera, nella notte un secondo crollo ha spinto i vigili del fuoco a disporre l’allontanamento di 9 persone. Non si registrano feriti né danni alle. Sul posto diverse squadre di pompieri per sgomberare i detriti e cercare di ripristinare il collegamento tra lee il paese.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo devasta il savonese : frane - allagamenti e disagi nelle ultime ore - Il servizio agrometeorologico siciliano sta attualmente analizzando l’evoluzione del fronte temporalesco e le sue implicazioni per le prossime ore e giorni, confermando che la fase instabile è ancora in atto. L’episodio più significativo si è verificato nelle prime ore di questa mattina, quando una frana ha isolato alcune abitazioni ad Albisola Superiore, mentre anche altre zone della Sicilia e ... (Gaeta.it)

Maltempo in Liguria : Savonese in ginocchio tra allagamenti ed esondazioni - Tra i comuni interessati dalla chiusura delle scuole si trovano Savona, Celle Ligure e Albenga. La circolazione stradale è fortemente rallentata, mentre molte vie risultano completamente sommerse dall’acqua. Scuole chiuse in tutta la provincia per maltempo Di fronte alla criticità della situazione meteorologica, molti comuni della provincia di Savona hanno deciso di chiudere le scuole per la ... (Velvetmag.it)

Maltempo : Anas - chiusa nel Savonese tratto via Aurelia per frana - Il traffico è deviato lungo l’autostrada A 10 con indicazioni sul posto. (LaPresse) – A causa del maltempo che sta interessando la Liguria, è temporaneamente chiuso un tratto della strada statale 1 via Aurelia tra Albissola Marina e Celle Ligure, in provincia di Savona, dove la pioggia ha causato una frana che ha interessato la sede stradale. (Lapresse.it)