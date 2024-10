Maltempo: allerta rossa in Emilia Romagna, arancione in Campania (Di sabato 19 ottobre 2024) Torna la paura per il Maltempo in Emilia Romagna dopo i gravi disagi e le cattive condizioni meteorologiche che hanno interessato negli ultimi giorni l’Italia centro settentrionale, in particolare la Toscana e la Liguria. Anche oggi sono previste precipitazioni diffuse e persistenti: l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha emesso un’allerta rossa per le piene dei fiumi sulla montagna, collina e pianura del Bolognese, sulle aree di pianura centrali, ovvero nelle province di Modena e Reggio Emilia, fino ai confini con il parmense, sui bacini romagnoli, in particolare su pianura e bassa collina. Sono invece in arancione i bacini romagnoli nelle zone di montagna e alta collina, i bacini della montagna e collina Emiliana centrale; quelli di bassa collina e pianura di Parma e Piacenza. Lapresse.it - Maltempo: allerta rossa in Emilia Romagna, arancione in Campania Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Torna la paura per ilindopo i gravi disagi e le cattive condizioni meteorologiche che hanno interessato negli ultimi giorni l’Italia centro settentrionale, in particolare la Toscana e la Liguria. Anche oggi sono previste precipitazioni diffuse e persistenti: l’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ha emesso un’per le piene dei fiumi sulla montagna, collina e pianura del Bolognese, sulle aree di pianura centrali, ovvero nelle province di Modena e Reggio, fino ai confini con il parmense, sui bacini romagnoli, in particolare su pianura e bassa collina. Sono invece ini bacini romagnoli nelle zone di montagna e alta collina, i bacini della montagna e collinana centrale; quelli di bassa collina e pianura di Parma e Piacenza.

