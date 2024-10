Maltempo, aeroporto di Palermo chiuso per allagamenti. Allerta rossa in Emilia-Romagna: al via evacuazioni (Di sabato 19 ottobre 2024) Piogge, temporali e nubifragi non risparmiano quasi nessuna regione: le maggiori criticità in Piemonte con l'Allerta per il Po, osservata speciale anche l'Emilia-Romagna dove si temono evacuazioni preventive. allagamenti anche in Sicilia Ilgiornale.it - Maltempo, aeroporto di Palermo chiuso per allagamenti. Allerta rossa in Emilia-Romagna: al via evacuazioni Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Piogge, temporali e nubifragi non risparmiano quasi nessuna regione: le maggiori criticità in Piemonte con l'per il Po, osservata speciale anche l'dove si temonopreventive.anche in Sicilia

Maltempo - allerta rossa in Emilia Romagna : scuole chiuse e fiumi sotto osservazione. Allagamenti in Toscana - temporali e forti venti in Sicilia - . L'articolo Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna: scuole chiuse e fiumi sotto osservazione. Forti temporali e raffiche di vento si stanno abbattendo sull’isola, creando disagi e preoccupazione. I detriti sono finiti nel torrente Sansobbia facendolo straripare e isolando così le case. Il maltempo non ha risparmiato neanche la Sicilia occidentale, con forti temporali che si sono abbattuti ... (Ilfattoquotidiano.it)

Maltempo - esondazioni e allagamenti. Ancora allerte : sabato è rossa in Emilia-Romagna - Resta alto il livello di allerta tra Toscana, Veneto ed Emilia Romagna (VIDEO). Invece l'allerta diventa rossa in parte dell'Emilia-Romagna per sabato 19 ottobre, quando sono previste piogge diffuse e persistenti, con temporali di moderata e forte intensità. La Protezione civile per la giornata di venerdì ha diramato un'allerta arancione su zone di Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e ... (Tg24.sky.it)

Maltempo - allagamenti e danni in Liguria - Toscana ed Emilia-Romagna. VIDEO - Il sistema ciclonico che si sta sviluppando potrebbe infatti intensificarsi ulteriormente, grazie all'energia assorbita dalle acque insolitamente calde del Mar Tirreno. Se le condizioni attuali dovessero persistere, il ciclone potrebbe raggiungere una potenza paragonabile a quella di un vero e proprio uragano, portando venti fortissimi e piogge torrenziali su vaste aree del paese. (Tg24.sky.it)