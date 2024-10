Ilfattoquotidiano.it - L’Ozempic rende ciechi? “Può scatenare una preoccupante patologia oculare”: il nuovo studio

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Che l’uso dei farmaci comea base di semaglutide per l’autodimagrimento fosse improprio era noto da tempo (checché ne abbiano detto VIP e influencer). Che invece questi stessi farmaci rischino diunache può portare alla cecità, è notizia più recente che dovrebbe ulteriormente sconsigliare dall’abuso di questi medicinali. Un gruppo di esperti americani ha infatti scoperto che persone affette da diabete alle quali era stato prescritto il semaglutide avevano quattro volte più probabilità di ricevere una diagnosi di neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica (NAION). In più le persone sovrappeso o obese che assumevano questi farmaci avevano sette volte più probabilità di sviluppare la condizione rispetto a coloro che assumevano altri farmaci per perdere peso.