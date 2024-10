Ilgiorno.it - Lola cerca una famiglia con attenzioni speciali

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Perquesta è una sorta di seconda vita. Questa dolcissima micia che dovrebbe avere quasi 8 anni è stata trovata ferita lungo le strade di Cernusco sul Naviglio. Ha subìto una lesione alla colonna vertebrale che, fortunatamente, non ha intaccato la sua mobilità. Corre, salta, cammina come un qualsiasi gatto ma è incontinente. Per lei siunaspeciale che la riempia di tutte quelle coccole eche continua are e che sia disposta ad andare oltre la disabilità e il problema che la accompagneranno per tutta la vita. Per info: [email protected]