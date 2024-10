Liguria, Orlando: “Rivedremo accordi con Autostrade e Trenitalia” (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Rivedremo gli accordi presi con Autostrade per sbloccare la Liguria, ma in una Regione che dipende dal trasporto ferroviario per la mobilità di pendolari e studenti, oltre che per il turismo, ci impegniamo a rinegoziare completamente il contratto di servizio con Trenitalia". Lo scrive sui social il candidato del centrosinistra alla presidenza della L'articolo Liguria, Orlando: “Rivedremo accordi con Autostrade e Trenitalia” proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – "glipresi conper sbloccare la, ma in una Regione che dipende dal trasporto ferroviario per la mobilità di pendolari e studenti, oltre che per il turismo, ci impegniamo a rinegoziare completamente il contratto di servizio con". Lo scrive sui social il candidato del centrosinistra alla presidenza della L'articolo: “con” proviene da Webmagazine24.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liguria : Orlando - 'rivedremo accordi con Autostrade e Trenitalia' - Lo scrive sui social il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando. Vogliamo che tutte e tutti i liguri possano spostarsi nella nostra regione, sapendo a che ora partono e a che ora arrivano. . Roma, 19 ott. Vogliamo affrontare la carenza strutturale di autisti, potenziare i mezzi pubblici nell'entroterra e promuovere accordi tra Trenitalia e le diverse ... (Liberoquotidiano.it)

Liguria - è scontro Iv e M5s : "Hanno fatto pressioni". "Tenuto fede agi accordi" - Dopo lo scontro a livello nazionale, il Campo largo non regge nemmeno in Liguria, dove il M5s ha fatto fuori Italia viva. Inutili gli appelli all'unità di Orlando, candidato del Centrosinistra. (Ilgiornale.it)

Regionali Liguria - Italia Viva si sfila dal campo largo : «No ad accordi a tutti i costi» - Articolo completo: Regionali Liguria, Italia Viva si sfila dal campo largo: «No ad accordi a tutti i costi» dal blog Lettera43 . Possiamo rinunciare alle poltrone ma non rinunceremo mai alla dignità. E per noi non è politicamente serio. Italia Viva non parteciperà dunque alle elezioni regionali liguri, lasciando ai propri elettori e militanti la piena libertà di voto avendo a cuore sempre e solo ... (Lettera43.it)