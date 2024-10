"La confessione" con Peter Gomez, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni e ospiti (Di sabato 19 ottobre 2024) Ha inizio oggi, 18 ottobre, dalle 21.05 su Rai 3, la nuova edizione de "La confessione" talk show ideato e condotto da Peter Gomez. Il direttore del sito de "Il fatto quotidiano" passa dunque dalla seconda alla prima serata. Giornalismo, storie di vita e riflessioni in compagnia di ospiti Europa.today.it - "La confessione" con Peter Gomez, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni e ospiti Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ha inizio oggi, 18 ottobre, dalle 21.05 su Rai 3, lade "La" talk show ideato e condotto da. Il direttore del sito de "Il fatto quotidiano" passa dunque dalla seconda alla prima serata. Giornalismo, storie di vita e riflessioni in compagnia di

Alessandro Di Battista - Veronica Pivetti e Pietro Orlandi ospiti di Peter Gomez a La Confessione sabato 19 ottobre alle 21 su Rai3 - . Ospiti della puntata d’esordio della stagione sono Alessandro Di Battista, Veronica Pivetti e Pietro Orlandi. L’attrice e conduttrice milanese, che il 5 novembre tornerà su Rai 3 con ‘Amore Criminale’, si soffermerà su aspetti intimi della sua vita privata come la scelta di non avere figli, il rapporto con la sorella Irene, la depressione con cui ha combattuto per sei anni, ma anche la sua ... (Ilfattoquotidiano.it)

