Ilgiorno.it - Inchiesta sugli ultrà, fuori da San Siro anche lo striscione della “Curva Sud Milano” dell’epoca Lucci

(Di sabato 19 ottobre 2024)– LoSud”, che ha accompagnato per anni il dominio di Lucaal secondo anello blu, resteràda San. La decisione, in linea con quanto accaduto nel casoNord interista, è stata ufficializzata nel corsoriunione di giovedì del Gruppo operativo sicurezza, il vertice che va in scena in Questura prima di ogni partita al Meazza: i rappresentanti delle forze dell’ordine hanno fatto sapere al dirigente del Milan che ricopre il ruolo di Slo (Supporter liaison officer), la figura che tiene i rapporti con la tifoseria organizzata, che loche campeggia abitualmente sulla balaustra non potrà più entrare. A partire dalla gara delle 18 contro l’Udinese, la prima in casa del Diavolo dopo l’operazione “Doppia” che dodici giorni fa ha smantellato i direttivi di Nord e Sud.