Il viaggio intorno al mondo. Aprono le mostre Comics (Di sabato 19 ottobre 2024) Un viaggio intorno al mondo a rappresentare idealmente le diverse sfaccettature della Nona Arte, attraverso una serie di percorsi espositivi che accompagneranno visitatori e visitatrici alla scoperta di stili, generi e visioni artistiche: si inaugurano oggi le prime mostre di Lucca Comics & Games a Palazzo Ducale dalle ore 17. Un’occasione unica per immergersi nella bellezza, perdersi tra sogni, immagini e mondi, poter vivere l’emozione di essere a pochi passi da pezzi originali e tavole che hanno fatto la Storia del fumetto e dell’illustrazione mondiale. Dunque da oggi fino al 3 novembre ingresso libero nel magico mondo Comics con orari da martedi? a sabato ore 15-19, domenica ore 10-13/ 15-19. Dal 30 ottobre al 3 novembre ore 9 - 19. Sarà visitabile anche “Yoshitaka Amano: press animae to play“ a cura di Fabio Viola e Roberto Irace. Lanazione.it - Il viaggio intorno al mondo. Aprono le mostre Comics Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Unala rappresentare idealmente le diverse sfaccettature della Nona Arte, attraverso una serie di percorsi espositivi che accompagneranno visitatori e visitatrici alla scoperta di stili, generi e visioni artistiche: si inaugurano oggi le primedi Lucca& Games a Palazzo Ducale dalle ore 17. Un’occasione unica per immergersi nella bellezza, perdersi tra sogni, immagini e mondi, poter vivere l’emozione di essere a pochi passi da pezzi originali e tavole che hanno fatto la Storia del fumetto e dell’illustrazione mondiale. Dunque da oggi fino al 3 novembre ingresso libero nel magicocon orari da martedi? a sabato ore 15-19, domenica ore 10-13/ 15-19. Dal 30 ottobre al 3 novembre ore 9 - 19. Sarà visitabile anche “Yoshitaka Amano: press animae to play“ a cura di Fabio Viola e Roberto Irace.

