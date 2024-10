Panorama.it - Il Gattopardo, Netflix riporta la storia immortale di Tomasi di Lampedusa sullo schermo

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Le atmosfere decadenti e contemporaneamente affascinanti de Il, il romanzo capolavoro di Giuseppedi, torneranno prossimamente sul piccoloin un nuovo adattamento diviso in 6 puntate targatocon un cast italiano che fa già sognare i fan. La serie è prodotta da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Marco Cohen e Benedetto Habib per Indiana Production e da Will Gould e Frith Tiplady per Moonage Pictures. Girata tra Palermo, Siracusa, Catania e Roma, alla regia Tom Shankland, affiancato da Giuseppe Capotondi (episodio 4) e Laura Luchetti (episodio 5). La serie, scritta da Richard Warlow, che ne è anche creatore ed executive producer, assieme a Benji Walters, riscopre la modernità di un racconto, quello del Principe di Salina e della sua famiglia, che è quello dell’Italia di ieri e di oggi. Il direttore della fotografia è Nicolaj Bruel.