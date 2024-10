Il confronto visto con i numeri. I calci da fermo fra croce e delizia (Di sabato 19 ottobre 2024) Un gruppo squadra sempre più internazionale – sono 13 i calciatori nerazzurri guidati da Pippo Inzaghi ad essere nati fuori dai confini italiani – e una proiezione sempre più marcata verso l’esplorazione di mercati stranieri alla ricerca dei talenti da valorizzare e trasformare in veri e propri patrimoni societari: eppure le radici dello Sporting Club restano fortemente ancorate sul suolo nazionale. Basta scorrere la lista delle coppie offensive più prolifiche del campionato per accorgersene: la compagine nerazzurra guida questa graduatoria grazie alle 7 reti realizzate da Nicholas Bonfanti e Matteo Tramoni (che sarebbe nato in Corsica, è vero, ma da diversi mesi possiede la doppia cittadinanza e il passaporto italiano). Sport.quotidiano.net - Il confronto visto con i numeri. I calci da fermo fra croce e delizia Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Un gruppo squadra sempre più internazionale – sono 13 iatori nerazzurri guidati da Pippo Inzaghi ad essere nati fuori dai confini italiani – e una proiezione sempre più marcata verso l’esplorazione di mercati stranieri alla ricerca dei talenti da valorizzare e trasformare in veri e propri patrimoni societari: eppure le radici dello Sporting Club restano fortemente ancorate sul suolo nazionale. Basta scorrere la lista delle coppie offensive più prolifiche del campionato per accorgersene: la compagine nerazzurra guida questa graduatoria grazie alle 7 reti realizzate da Nicholas Bonfanti e Matteo Tramoni (che sarebbe nato in Corsica, è vero, ma da diversi mesi possiede la doppia cittadinanza e il passaporto italiano).

