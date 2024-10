Il cane Faro scova droga a Roma: 4 arresti e 5 chili sequestrati (Di sabato 19 ottobre 2024) Due operazioni della polizia di Roma portano alla luce ingenti quantità di stupefacenti Nelle ultime ore, la Polizia di Roma ha arrestato quattro persone e sequestrato oltre 5 chili di droga, tra hashish e cocaina, in due operazioni mirate a contrastare lo spaccio. La prima operazione si è svolta in via Federico Borromeo, nel quartiere di Primavalle, dove gli agenti del XIV Distretto, insieme alle unità cinofile antidroga della Questura di Roma, hanno fatto irruzione in un appartamento del complesso di edilizia popolare noto come “Cancelletti”. A guidarli è stato il fiuto del cane Faro, che ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti all’ingresso dell’abitazione. All’interno dell’appartamento, la polizia ha trovato tre persone: due donne di 51 e 35 anni e un uomo di 33 anni, tutti italiani. Romadailynews.it - Il cane Faro scova droga a Roma: 4 arresti e 5 chili sequestrati Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Due operazioni della polizia diportano alla luce ingenti quantità di stupefacenti Nelle ultime ore, la Polizia diha arrestato quattro persone e sequestrato oltre 5di, tra hashish e cocaina, in due operazioni mirate a contrastare lo spaccio. La prima operazione si è svolta in via Federico Borromeo, nel quartiere di Primavalle, dove gli agenti del XIV Distretto, insieme alle unità cinofile antidella Questura di, hanno fatto irruzione in un appartamento del complesso di edilizia popolare noto come “Cancelletti”. A guidarli è stato il fiuto del, che ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti all’ingresso dell’abitazione. All’interno dell’appartamento, la polizia ha trovato tre persone: due donne di 51 e 35 anni e un uomo di 33 anni, tutti italiani.

