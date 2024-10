Highlights Napoli-Cremona 81-87, Serie A basket 2024/2025 (VIDEO) (Di sabato 19 ottobre 2024) Cremona si sblocca e batte Napoli in trasferta 87-81 con una grande rimonta nell’ultimo quarto e mezzo. I padroni di casa guidano il match sin dall’inizio, ma nel finale Jones prende in mano i suoi e, con 29 punti a referto, trascina la Juvi al primo successo in stagione. Bene anche Owens con 13 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra Booth (12 punti) e Nikolic (12 punti). Rivedi gli Highlights del match. Highlights Napoli-Cremona 81-87, Serie A basket 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024)si sblocca e battein trasferta 87-81 con una grande rimonta nell’ultimo quarto e mezzo. I padroni di casa guidano il match sin dall’inizio, ma nel finale Jones prende in mano i suoi e, con 29 punti a referto, trascina la Juvi al primo successo in stagione. Bene anche Owens con 13 punti e 10 rimbalzi. In doppia cifra Booth (12 punti) e Nikolic (12 punti). Rivedi glidel match.81-87,) SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights Sassari-Napoli 94-76 - Serie A basket 2024/25 (VIDEO) - Partita dominata dai padroni di casa, che prendono il largo a inizio ripresa e non si guardano più indietro: prima vittoria stagionale in campionato per il Banco di Sardegna. The post Highlights Sassari-Napoli 94-76, Serie A basket 2024/25 (VIDEO) appeared first on SportFace. Top scorer dell’incontro Fobbs con 21 punti, seguito da Bendzius 18. (Sportface.it)

Incredibile vittoria al 92' : Dompig trascina il Milan Women in casa del Napoli (HIGHLIGHTS) - A Cercola, una rete di Chanté Dompig al 92' ha assicurato alle rossonere la loro seconda vittoria consecutiva, permettendo loro di agganciare il. . Non c'è due senza tre, e anche quest'anno la Serie A femminile ha visto un'altra sfida tra Napoli e Milan risolversi con un gol nei minuti di recupero. (Today.it)

Incredibile vittoria al 92' : Dompig trascina il Milan Women in casa del Napoli (HIGHLIGHTS) - A Cercola, una rete di Chanté Dompig al 92' ha assicurato alle rossonere la loro seconda vittoria consecutiva, permettendo loro di agganciare il. . . . Non c'è due senza tre, e anche quest'anno la Serie A femminile ha visto un'altra sfida tra Napoli e Milan risolversi con un gol nei minuti di recupero. (Milanotoday.it)