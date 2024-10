Vanityfair.it - Goodhairday: Gigi Hadid dalla chioma decisamente… Angelica!

Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Lezioni di hairstyle? Vedere, please. I suoi capelli non sono belli, ma di più, molto di più. L'abbiamo vista favolosa aprire la sfilata di Victoria's Secret e quel suo bob sleek con punte all'insù così anni ‘90 ci ha già regalato l’#inspo per le prossime feste. La sua, spettacolare da far invidia a Barbie Malibù, è favolosa in passerella, sui red carpet, in strada. Ovunque!