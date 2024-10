Genoa-Bologna LIVE alle 15 (Di sabato 19 ottobre 2024) Genoa e Bologna si affrontano alle 15 a Marassi, per l`ottava giornata di Serie A. I padroni di casa sono in crisi e cercano disperatamente Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024)si affrontano15 a Marassi, per l`ottava giornata di Serie A. I padroni di casa sono in crisi e cercano disperatamente

Formazioni ufficiali Genoa-Bologna - Serie A 2024/2025 - Ecco le scelte dei due allenatori. Di fronte un Bologna che deve gestire i tanti impegni, compreso il riento dei Nazionali. In queste condizioni il lavoro di Gilardino diventa ancora più complicato. . Bisogno disperato di punti per la compagine ligure,che però deve fare conti con numerose assenze: da Malinovskyi a Vitinha passando per Gollini, Messias ed Ekuban. (Sportface.it)

Genoa Bologna - Gilardino e Italiano obbligati a vincere : la falsa partenza delle due rossoblu - La sfida tra Genoa Bologna, valevole per l’ottava giornata di campionato, può essere un match cruciale Ci sono determinate partite che possono svoltare la stagione. Quella tra Genoa Bologna potrebbe essere una di queste vista la partenza negativa di ambedue le squadre, se si considerando gli obiettivi prestagionali. (Calcionews24.com)

? Pronostico Genoa – Bologna (19 Ottobre 2024 - ore 15 : 00) : info match e probabili formazioni - A livello societario, la holding 777 Partners, proprietaria del club, è in difficoltà economiche e il futuro è incerto. Pronostico consigliato: Multigol 0-2 casa + 1-3 ospiteQuota: 1. Genoa – Bologna, il Pronostico: la gara di sabato 19 ottobre La sfida tra Genoa e Bologna, in programma sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15:00, vede due squadre in momenti difficili affrontarsi in un match ... (Pronosticipremium.com)