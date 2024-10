Ilgiorno.it - Fondi contro il dissesto idrogeologico. Per la vasca di laminazione 36 milioni

(Di sabato 19 ottobre 2024)ilda Roma alla Lombardia, nel paniere anche 36di euro per ladidel Molgora a Bussero. Per il momento non un atto, ma l’annuncio ufficiale da parte del viceministro all’ambiente Vannia Gava. "Attendiamo ufficialità - così a Bussero il sindaco Massimo Vadori - e anche di essere riconvocati, come sindaci d’area, a un tavolo tecnico per un’ulteriore condivisione del progetto". Quello dellaa cavallo di Bussero, Pessano con Bornago e Gorgonzola è uno dei piani di maggiore calibro fra quelli, in parte già finanziati o avviati, altri in lista d’attesa, destinati ad arginare il rischio alluvione nella zona est dell’hinterland milanese. L’iter è in corso da anni, i numeri, su carta, sono importantissimi: 850 mila metri cubi di scavo su un’area agricola di 30 ettari, almeno 35-40di euro il costo.