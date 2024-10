FC 25, Sblocca Kristin Kögel e Juliana Wirtz con questi Obiettivi (Basi Squadra) (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con gli Obiettivi live di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live Google Pixel Frauen-Bundesliga (Basi Squadra) uscito in data 19 ottobre 2024. Crea la tua rosa Google Pixel Frauen-Bundesliga con questo obiettivo Basi Squadra! Premi non scambiabili. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Basi Squadra: Google Pixel Frauen-Bundesliga Numero di incarichi da completare: 4 Premi finale: 1x Basi Squadra Kögel Non scambiab Inizio 19 ottobre – Scadenza: 16 novembre 1 – Assist al femminile Cosa fare: Fornisci 5 assist in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals). Premio: 1x 75+ Rare Gold Players Pack Non scambiab. Imiglioridififa.com - FC 25, Sblocca Kristin Kögel e Juliana Wirtz con questi Obiettivi (Basi Squadra) Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con glilive di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live Google Pixel Frauen-Bundesliga () uscito in data 19 ottobre 2024. Crea la tua rosa Google Pixel Frauen-Bundesliga con questo obiettivo! Premi non scambiabili. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon: Google Pixel Frauen-Bundesliga Numero di incarichi da completare: 4 Premi finale: 1xNon scambiab Inizio 19 ottobre – Scadenza: 16 novembre 1 – Assist al femminile Cosa fare: Fornisci 5 assist in Squad Battles a livello Dilettante o superiore (o Rivals). Premio: 1x 75+ Rare Gold Players Pack Non scambiab.

