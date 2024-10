F1 Gp Austin 2024, Norris risponde a Marko: “In Red Bull sono più abituati di noi ai giochi mentali” (Di sabato 19 ottobre 2024) Lando Norris, impegnato ad Austin in uno dei Gran Premi forse decisivi del Mondiale 2024 di Formula 1, ha risposto in maniera leggera e divertita ad alcune dichiarazioni di Helmut Marko. Il vulcanico austriaco, consulente di lungo corso della Red Bull, avrebbe etichettato alcuni “rituali” pre-partenza di Norris come segno di debolezza rispetto al rivale Max Verstappen. “Non mi interessa quello che la gente pensa o dice, non sono così agitato su queste cose – chiosa Norris – Spero sempre in cose buone, ma in ogni caso è un gioco mentale. Credo che in Red Bull siano più abituati a queste cose rispetto al nostro team, ognuno gioca il proprio ruolo. I piloti, i manager, i capisquadra e così via. Ognuno vuole dare un colpo, per nostra natura noi siamo più concentrati su noi stessi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Lando, impegnato adin uno dei Gran Premi forse decisivi del Mondialedi Formula 1, ha risposto in maniera leggera e divertita ad alcune dichiarazioni di Helmut. Il vulcanico austriaco, consulente di lungo corso della Red, avrebbe etichettato alcuni “rituali” pre-partenza dicome segno di debolezza rispetto al rivale Max Verstappen. “Non mi interessa quello che la gente pensa o dice, noncosì agitato su queste cose – chiosa– Spero sempre in cose buone, ma in ogni caso è un gioco mentale. Credo che in Redsiano piùa queste cose rispetto al nostro team, ognuno gioca il proprio ruolo. I piloti, i manager, i capisquadra e così via. Ognuno vuole dare un colpo, per nostra natura noi siamo più concentrati su noi stessi.

