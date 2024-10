Esercitazione congiunta di protezione civile: oltre 450 soccorritori nella zona del Brennero (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter nella giornata di ieri, una significativa Esercitazione di protezione civile si è svolta nell’area del Brennero, coinvolgendo circa 450 soccorritori provenienti da Tirolo e Alto Adige. Questa operazione, denominata Eurex.24, ha visto il dispiego di oltre 100 mezzi di soccorso, mirata a mettere alla prova l’efficacia della cooperazione transfrontaliera in caso di emergenze gravi. Scenario di emergenza: temporali e incidenti gravi L’Esercitazione ha simulato una situazione di emergenza causata da un violento temporale, con forti piogge che hanno provocato gravi danni alle vie di trasporto nei territori interessati. Gli operatori di soccorso sono stati messi alla prova in scenari complessi che includevano richieste di aiuto reciproche tra le due regioni, sottolineando l’importanza della collaborazione in situazioni di crisi. Gaeta.it - Esercitazione congiunta di protezione civile: oltre 450 soccorritori nella zona del Brennero Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittergiornata di ieri, una significativadisi è svolta nell’area del, coinvolgendo circa 450provenienti da Tirolo e Alto Adige. Questa operazione, denominata Eurex.24, ha visto il dispiego di100 mezzi di soccorso, mirata a mettere alla prova l’efficacia della cooperazione transfrontaliera in caso di emergenze gravi. Scenario di emergenza: temporali e incidenti gravi L’ha simulato una situazione di emergenza causata da un violento temporale, con forti piogge che hanno provocato gravi danni alle vie di trasporto nei territori interessati. Gli operatori di soccorso sono stati messi alla prova in scenari complessi che includevano richieste di aiuto reciproche tra le due regioni, sottolineando l’importanza della collaborazione in situazioni di crisi.

