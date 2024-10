Elezioni regionali Umbria 2024, è il giorno delle liste: tutti i candidati (Di sabato 19 ottobre 2024) Scadono oggi, 19 ottobre, i termini per la presentazione delle liste in vista delle Elezioni regionali dell’Umbria per i prossimi 17 e 18 novembre 2024. Simboli e liste dovevano essere presentati entro mezzogiorno presso la Corte d’appello di Perugia. I candidati presidente dovrebbero essere Ternitoday.it - Elezioni regionali Umbria 2024, è il giorno delle liste: tutti i candidati Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Scadono oggi, 19 ottobre, i termini per la presentazionein vistadell’per i prossimi 17 e 18 novembre. Simboli edovevano essere presentati entro mezzopresso la Corte d’appello di Perugia. Ipresidente dovrebbero essere

Elezioni a Sparanise. Alle 12 la presentazione delle liste. C'è un candidato sindaco ufficiale - Nico Cerullo si prepara a lanciare ufficialmente la sua candidatura a sindaco in vista delle elezioni amministrative del 17 e 18 novembre a Sparanise. La lista che lo sosterrà sembra voler seguire la scia di 'Sparanise in Movimento', il gruppo che ha ottenuto ampi consensi nelle passate tornate... (Casertanews.it)

Elezioni Regionali - inizia la corsa al voto : depositate le prime liste - Le operazioni per il deposito di simboli e candidature in vista delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre sono iniziate oggi, venerdì 18 ottobre, poco dopo le 8.19, presso il Tribunale Civile di Perugia. L’attività si svolge in un clima di attesa e curiosità, con la conclusione fissata per... (Perugiatoday.it)

Chi sono i candidati alle elezioni in Liguria 2024 : nomi e liste - I candidati sono in tutto nove. Secondo gli ultimi i sondaggi i due favoriti sono l'ex ministro Andrea Orlando per il centrosinistra e il sindaco di Genova Marco Bucci per il centrodestra. Continua a leggere . Si avvicinano le elezioni regionali in Liguria: il voto sarà domenica 27 ottobre 2024, dalle 7 alle 23, e lunedì 28 ottobre dalle 7 alle 15. (Fanpage.it)