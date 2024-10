Eclissi spettacolare su Marte: la luna a forma di patata Phobos oscura il Sole sul Pianeta Rosso (Di sabato 19 ottobre 2024) Il rover Perseverance della NASA ha catturato le immagini di una spettacolare Eclissi su Marte, dove il Sole è stato parzialmente oscurato dalla luna Phobos. In futuro il satellite naturale dalla forma curiosa si schianterà sulla superficie del Pianeta Rosso o si disintegrerà nel cielo. Fanpage.it - Eclissi spettacolare su Marte: la luna a forma di patata Phobos oscura il Sole sul Pianeta Rosso Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il rover Perseverance della NASA ha catturato le immagini di unasu, dove ilè stato parzialmenteto dalla. In futuro il satellite naturale dallacuriosa si schianterà sulla superficie delo si disintegrerà nel cielo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Le stelle cadenti d’autunno brillano nei cieli d’Italia il 20 ottobre: a che ora vedere le Orionidi - Tra la tarda serata del 20 ottobre e l'alba del 21 il cielo sarà impreziosito dal picco massimo delle Orionidi, le stelle cadenti più belle d'autunno ... (fanpage.it)

Viaggi, dove andare nel 2025 tra aurore boreali, parate di pinguini e oceani incandescenti - Quale sarà la principale tendenza di viaggio nel 2025? È tempo di tornare alla natura, dice Expedia View on euronews ... (msn.com)

Maternità surrogata: il Senato approva il divieto anche per chi va all’estero - ? Ascolta articolo - Il Senato italiano ha approvato il ddl n. 824, vietando la maternità surrogata per gli italiani anche all’estero. La norma, già illegale in Italia, ha suscitato forti tensioni tra ... (liberoreporter.it)