Ecco la "staffetta albanese" per gli immigrati: sinistra allo sbaraglio, cosa si inventano (Di sabato 19 ottobre 2024) Da Mazzola-Rivera a Bonelli-Soumahoro, quest'ultimo interscambiabile con Fratoianni. Come cambiano i tempi La sinistra annuncia la «staffetta». Elly si rimette i calzoncini da calcio? No. Deputati, senatori ed europarlamentari progressisti, italiani e stranieri, si alterneranno fuori dai centri-migranti aperti in Albania. L'obiettivo è sbraitare contro il governo Meloni. Il riccioluto Riccardo Magi, segretario di +Europa, è già lì, e fa niente che parte dell'Europa stia guardando con un certo interesse al progetto al di là dell'Adriatico. È il meraviglioso mondo dei compagni. Da Lotta a Chiassata Continua. Il tragicomico caravanserraglio, dicevamo, è cominciato col Magi innanzi alla struttura per i rimpatri di Gjader dove sono stati trasferiti i primi richiedenti asilo.

Alleanza Verdi e Sinistra - Coalizione Civica e Possibile. Ecco i candidati a Bologna - A sostegno del candidato di centrosinistra Michele De Pascale, alle elezioni regionali in Emilia Romagna del 17-18 novembre si presentano Alleanza Verdi Sinistra, Coalizione Civica e Possibile in un'unica lista.

I ricorsi sui migranti nei centri in Albania? Deciderà il capo delle toghe di sinistra : ecco chi è - Siamo poi solo noi, Cipro, la Grecia e la Slovenia ad avere inserito l'Egitto. Più chiaro di cosi. I giudici devono verificare se l'inserimento nel decreto ministeriale di quel Paese sia conforme alla legge». Provenire da un Paese sicuro prevede poi tempi rapidi per essere sentiti dalla Commissione territoriale ed esclude la sospensione automatica del provvedimento di rigetto, in deroga al ...

"Una lezione da Italia e Albania" : la sinistra attacca? Schiaffo di Ursula alla sinistra - ecco la lettera - Il governo, prima con la premier Giorgia Meloni e poi con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha annunciato che sono diventati operativi i due Centri per le persone migranti costruiti dall'Italia in Albania, segnando così l'avvio del piano concordato nel Protocollo Italia-Albania firmato nel novembre 2023.