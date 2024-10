Dove aumenta il nero? Attività domestiche, assistenza socio-sanitaria, istruzione e servizi professionali. Le stime Istat (Di sabato 19 ottobre 2024) Torna ad aumentare il nero nelle Attività domestiche e in quelli professionali. Avvocati, architetti, consulenti e altri professionisti, così come colf e badanti, nel 2022 hanno nascosto al fisco più che nel 2019, ultimo anno prima della pandemia. E la tendenza riguarda anche i servizi di istruzione e assistenza sanitaria e sociale. È quello che emerge dalle nuove stime Istat sull’economia non osservata, che fotografano un aumento del sommerso economico causato soprattutto da una crescente sotto-dichiarazione dei ricavi, arrivata a valere quasi 101 miliardi. Se si guarda in generale a quanto pesa settore per settore il sommerso, che comprende anche il lavoro irregolare e gli affitti in nero, in testa restano saldamente gli Altri servizi alle persone con il 30,5% del valore aggiunto del comparto, seguiti da commercio, trasporti, alloggio e ristorazione (18,5%) e costruzioni (17,5%). Ilfattoquotidiano.it - Dove aumenta il nero? Attività domestiche, assistenza socio-sanitaria, istruzione e servizi professionali. Le stime Istat Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Torna adre ilnellee in quelli. Avvocati, architetti, consulenti e altri professionisti, così come colf e badanti, nel 2022 hanno nascosto al fisco più che nel 2019, ultimo anno prima della pandemia. E la tendenza riguarda anche idie sociale. È quello che emerge dalle nuovesull’economia non osservata, che fotografano un aumento del sommerso economico causato soprattutto da una crescente sotto-dichiarazione dei ricavi, arrivata a valere quasi 101 miliardi. Se si guarda in generale a quanto pesa settore per settore il sommerso, che comprende anche il lavoro irregolare e gli affitti in, in testa restano saldamente gli Altrialle persone con il 30,5% del valore aggiunto del comparto, seguiti da commercio, trasporti, alloggio e ristorazione (18,5%) e costruzioni (17,5%).

Sei lavoratori in nero nell'azienda agricola : sanzioni per 40mila euro e attività sospesa - Altri sei lavoratori stranieri non in regola in un'azienda agricola. E' quanto hanno scoperto gli agenti di polizia in collaborazione con l'Ispettorato territoriale del lavoro di Latina nel corso di specifiche attività di controllo contro il lavoro nero e lo sfruttamento che hanno riguardato... (Latinatoday.it)

Vendemmia - scoperti 16 lavoratori in nero. Sospese due attività - Due attività sono state sospese. I controlli hanno riguardato 50 lavoratori intenti nelle vigne. L'ispezione, effettuata nell'ambito della vigilanza denominata 'Alt Caporalato 2', ha visto impegnate le forze ispettive degli Ispettorati territoriali di Siena e di Grosseto, coi mediatori culturali dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. (Lanazione.it)

Lavoro in nero - 3 esercenti sanzionati a Cernobbio - Turate e Rovellasca : sospese le attività - Lavoro in nero: tre esercenti sanzionati nel Comasco, sospese le attività Otto lavoratori impiegati senza contratto regolare. Elevate anche sanzioni per irregolarità nei registratori di cassa e mancato pagamento del canone Rai. Nel corso di un'operazione di contrasto alle violazioni in... (Quicomo.it)