Djokovic sorprende Nadal con un discorso memorabile: “Non so da dove cominciare”. Poi è pelle d’oca (Di sabato 19 ottobre 2024) Novak Djokovic dopo aver affrontato e sconfitto nel Six Kings Slam Rafa Nadal ha regalato delle parole meravigliose al suo più grande rivale. Parole che non hanno lasciato indifferente lo spagnolo. Fanpage.it - Djokovic sorprende Nadal con un discorso memorabile: “Non so da dove cominciare”. Poi è pelle d’oca Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Novakdopo aver affrontato e sconfitto nel Six Kings Slam Rafaha regalato delle parole meravigliose al suo più grande rivale. Parole che non hanno lasciato indifferente lo spagnolo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Djokovic batte Nadal - è terzo nel Six Kings Slam - Il 37enne serbo, numero 4 del mondo, sconfigge il 38enne spagnolo, sceso al numero […]. Ultimo duello prima del ritiro dello spagnolo Novak Djokovic batte l'eterno rivale Rafael Nadal nell'ultimo faccia a faccia della carriera e chiude al terzo posto il Six Kings Slam, la ricca esibizione che si conclude oggi a Riad, in Arabia Saudita. (Sbircialanotizia.it)

Highlights Djokovic-Nadal 6-2 7-6(5) - Six Kings Slam 2024 (VIDEO) - MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV HIGHLIGHTS DJOKOVIC-NADAL The post Highlights Djokovic-Nadal 6-2 7-6(5), Six Kings Slam 2024 (VIDEO) appeared first on SportFace. . Nole si aggiudica il match con il punteggio di 6-3 7-6(5) in un’ora e mezza di gioco, al termine di una gara lottata nel secondo parziale. (Sportface.it)

Djokovic a Nadal : “E’ stato un onore… Non lasciare il tennis - resta con noi” - Il pubblico di Riad ha salutato lo spagnolo con una racchetta d’oro e una standing ovation, con Nadal che tra un mese si ritirerà dal tennis dopo vent’anni di carriera. “Voglio dire qualche parola a Novak“, esordisce lo spagnolo. “Ringraziarlo per quello che hai detto oggi, per tutti i momenti che abbiamo condiviso. (Sportface.it)