Digital meet 2024 - convegno 'L'etica dell'intelligenza artificiale' - “Servono regole – ha detto il Sottosegretario – e noi abbiamo cercato di anticipare anche i tempi dell'Unione Europea, abbiamo per esempio inserito una novità che nell'Ai Act non c'è, cioè il reato di deep fake, una aggravante che prevede una pena detentiva da 1 a 5 anni. Quanto alle regole, per i professionisti ordinistici sono necessarie. (Liberoquotidiano.it)

Digitalmeet 2024 - De Poli : “Rapporto etica – AI è parte integrante vita quotidiana” - Con queste dichiarazioni, Antonio De Poli, senatore promotore del Convegno, è intervenuto a margine della conferenza stampa di presentazione, su […]. I nostri dati, inseriti all'interno dei nostri device, diventano fondamentali perché lì dentro c'è tutto”. “Credo che il rapporto tra etica e intelligenza artificiale faccia parte sempre di più della vita quotidiana di tutti noi. (Sbircialanotizia.it)

