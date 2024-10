Conte consapevole: “Empoli? Squadra ben organizzata, ho letto le loro dichiarazioni” (Di sabato 19 ottobre 2024) Conferenza stampa – Conte consapevole: “Empoli? Squadra ben organizzata, ho letto le loro dichiarazioni” Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa, in vista della L'articolo Conte consapevole: “Empoli? Squadra ben organizzata, ho letto le loro dichiarazioni” proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Conte consapevole: “Empoli? Squadra ben organizzata, ho letto le loro dichiarazioni” Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Conferenza stampa –: “ben, hole” Le parole di Antonioin conferenza stampa, in vista della L'articolo: “ben, hole” proviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sportitalia – Criscitiello : “Conte è consapevole che vincere a Napoli non sarà facile come alla Juve e all’Inter” - L’editoriale di Michele Criscitiello su Sportitalia offre un’analisi profonda della situazione attuale del Napoli e del ruolo di Antonio Conte. Mentalità vincente La frase “giocare per arrivare secondo è da perdenti” evidenzia la mentalità competitiva di Conte. La sua capacità di gestire le pressioni e di motivare la squadra sarà cruciale per il futuro del club. (Terzotemponapoli.com)

L'esperta di star gazing - la contemplazione consapevole del cielo : «Crediamo di poter controllare tutto - ma la volta celeste ci ricorda che siamo parte di qualcosa di più grande» - Me lo sono chiesta mentre camminavo in notturna con una guida che mi raccontava le costellazioni, lasciandomi sperimentate tutti i benefici dello star gazing. E trovato anche la mia risposta. Così, ho scoperto storie, mitologie, leggende legate al firmamento. «Sappiamo ancora desiderare guardando le stelle?». (Vanityfair.it)