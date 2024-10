Ilrestodelcarlino.it - Coen "I miei quarant’anni in Pronto Soccorso"

(Di sabato 19 ottobre 2024) La testimonianza di un medico che perha operato nel reparto oggi più in crisi della sanità italiana, il. Questo è ‘Corsia d’emergenza’, il nuovo libro che Daniele, medico d’urgenza, per quindici anni direttore del Ps dell’ospedale Niguarda di Milano e membro del Direttivo nazionale della Academy of Emergency Medicine and Care, presenterà lunedì alle 21 in Auditorium Loria a Carpi, dialogando con Pierluigi Senatore, nell’ambito della rassegna ‘Ne vale la pena’. Dottore, come nasce il testo? "Ho scritto tre libri su altri aspetti della medicina dopo avere lasciato la professione. Ora, visto il peggiorare della situazione in, ho voluto raccontare la mia storia lunga 40 anni, tra i traguardi e le crisi di questo reparto, per poi, inevitabilmente, inseguire anche iricordi".