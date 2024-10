Cinema, festival di Porretta. Omaggio a Glauber Rocha (Di sabato 19 ottobre 2024) Lavori in corso, in attesa del festival del Cinema di Porretta Terme. Dal 7 al 15 dicembre torna la storica manifestazione, crocevia e punto di incontro per i cinefili dell’Appennino. È uscito da qualche giorno il manifesto della 23esima edizione: l’icona scelta per il 2024 sarà il regista Glauber Rocha, uno degli autori più influenti della storia del Cinema brasiliano. La bella immagine ritrae il regista nell’atto di costruire con le mani un cono attorno al proprio orecchio nel gesto di chi si sforza di sentire un rumore, chissà che non fosse l’eco del suo immaginario mitologico affievolito dalla fama e dai meccanismi dell’industria culturale. Irriducibile anti imperialista, nella fase declinante della propria parabola artistica Rocha fu accusato da Francois Truffault di fare film per avere successo sul mercato internazionale. Ilrestodelcarlino.it - Cinema, festival di Porretta. Omaggio a Glauber Rocha Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Lavori in corso, in attesa deldeldiTerme. Dal 7 al 15 dicembre torna la storica manifestazione, crocevia e punto di incontro per i cinefili dell’Appennino. È uscito da qualche giorno il manifesto della 23esima edizione: l’icona scelta per il 2024 sarà il regista, uno degli autori più influenti della storia delbrasiliano. La bella immagine ritrae il regista nell’atto di costruire con le mani un cono attorno al proprio orecchio nel gesto di chi si sforza di sentire un rumore, chissà che non fosse l’eco del suo immaginario mitologico affievolito dalla fama e dai meccanismi dell’industria culturale. Irriducibile anti imperialista, nella fase declinante della propria parabola artisticafu accusato da Francois Truffault di fare film per avere successo sul mercato internazionale.

