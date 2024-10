Calciomercato Juventus, via la clausola: la mossa sorprende Giuntoli (Di sabato 19 ottobre 2024) La Juventus ha cominciato a riflettere in vista del futuro. La clausola prevista può sparire: la mossa spiazza il Ds Giuntoli. Sono già scattate, in casa Juventus, le riflessioni relative al futuro e alle prossime sessioni di mercato. A gennaio, ad esempio, il club cercherà di fornire a Thiago Motta almeno un paio di pedine: un adeguato sostituto di Gleison Bremer e un centravanti di scorta, destinato a prendere il posto di Arek Milik. Al tempo stesso, sono in cantiere diverse partenze. A lasciare la compagnia sarà proprio il polacco (ai box da giugno per colpa di un infortunio che ha richiesto due operazioni chirurgiche), ma non solo. Cristiano Giuntoli riflette in vista del futuro (LaPresse) – TvPlay.itL’elenco dei partenti comprende anche Arthur, ai margini del gruppo e mai convocato finora da Thiago Motta. Tvplay.it - Calciomercato Juventus, via la clausola: la mossa sorprende Giuntoli Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Laha cominciato a riflettere in vista del futuro. Laprevista può sparire: laspiazza il Ds. Sono già scattate, in casa, le riflessioni relative al futuro e alle prossime sessioni di mercato. A gennaio, ad esempio, il club cercherà di fornire a Thiago Motta almeno un paio di pedine: un adeguato sostituto di Gleison Bremer e un centravanti di scorta, destinato a prendere il posto di Arek Milik. Al tempo stesso, sono in cantiere diverse partenze. A lasciare la compagnia sarà proprio il polacco (ai box da giugno per colpa di un infortunio che ha richiesto due operazioni chirurgiche), ma non solo. Cristianoriflette in vista del futuro (LaPresse) – TvPlay.itL’elenco dei partenti comprende anche Arthur, ai margini del gruppo e mai convocato finora da Thiago Motta.

