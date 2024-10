Cagliari Torino, Nicola: «Obert non sarà della partita. Gara da ex? Vi dico cosa provo» (Di sabato 19 ottobre 2024) Il tecnico del Cagliari racconta la sfida da ex contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa Davide Nicola, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigila della sfida contro il Torino alla Unipol Domus. Ecco le sue dichiarazioni: Torino E NAZIONALI – «Una squadra con idee e struttura, non vediamo l’ora di Calcionews24.com - Cagliari Torino, Nicola: «Obert non sarà della partita. Gara da ex? Vi dico cosa provo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Il tecnico delracconta la sfida da ex contro il. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa Davide, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilasfida contro ilalla Unipol Domus. Ecco le sue dichiarazioni:E NAZIONALI – «Una squadra con idee e struttura, non vediamo l’ora di

Cagliari-Torino - Nicola : “Sto conoscendo meglio la mia rosa” - E sulla svolta dopo le ultime due trasferte: “Semplice, abiamo lavorato tantissimo e stiamo raccogliendo i frutti”. Il Torino? E’ una squadra competitiva, come tutte soffre in determinate situazioni, ma cerca sempre di fare la partita”. Io ex di turno? Il passato è sempre importante. Lo ha detto l’allenatore del Cagliari, Davide Nicola, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il ... (Sportface.it)

Cagliari-Torino (domenica 20 ottobre 2024 ore 18 : 00) : formazioni - quote - pronostici - I sardi grazie al rigore di Marin nel finale hanno raggiunto sull’1-1 la Juve per il terzo risultato utile consecutivo tra campionato e coppa Italia, confermando le sensazioni di Nicola che dopo il successo contro la Cremonese aveva parlato di […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Cagliari e Torino prima della sosta hanno condiviso una trasferta contro due potenze del campionato. (Infobetting.com)

