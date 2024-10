Banjo-Kazooie “non interessa a nessuno”, avrebbe affermato Aaron Greenberg di Xbox (Di sabato 19 ottobre 2024) Un noto YouTuber spagnolo ha condiviso una nuova indiscrezione che ha fatto rapidamente il giro del web, secondo la quale Aaron Greenberg, capo marketing di Xbox, avrebbe affermato di recente che “Banjo-Kazooie non interessa a nessuno” Addentrandoci nello specifico della questione, il content creator in questione è “Puerta al Sótano”, decisamente noto in Spagna e forte di oltre 200.000 follower sulla piattaforma di streaming video. Fatta questa precisazione, lo YouTuber ha affermato di aver chiesto a Greenberg un aggiornamento sul futuro della serie platform di RARE nel corso di un evento di presentazione di Microsoft Flight Simulator. Ed a questa specifica domanda il dirigente di Xbox avrebbe risposto che “Banjo-Kazooie non interessa a nessuno“, spegnendo di conseguenza le speranze dei fan che sperano di vedere presto l’annuncio di un nuovo capitolo del franchise. Game-experience.it - Banjo-Kazooie “non interessa a nessuno”, avrebbe affermato Aaron Greenberg di Xbox Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Un noto YouTuber spagnolo ha condiviso una nuova indiscrezione che ha fatto rapidamente il giro del web, secondo la quale, capo marketing didi recente che “non” Addentrandoci nello specifico della questione, il content creator in questione è “Puerta al Sótano”, decisamente noto in Spagna e forte di oltre 200.000 follower sulla piattaforma di streaming video. Fatta questa precisazione, lo YouTuber hadi aver chiesto aun aggiornamento sul futuro della serie platform di RARE nel corso di un evento di presentazione di Microsoft Flight Simulator. Ed a questa specifica domanda il dirigente dirisposto che “non“, spegnendo di conseguenza le speranze dei fan che sperano di vedere presto l’annuncio di un nuovo capitolo del franchise.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Banjo-Kazooie non interessa a nessuno" avrebbe detto il responsabile marketing di Xbox, per uno youtuber - Secondo uno youtuber spagnolo, Aaron Greenberg di Microsoft avrebbe detto che 'Banjo-Kazooie non interessa a nessuno', escludendone dunque un possibile ritorno sulle scene. (multiplayer.it)