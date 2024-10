Gaeta.it - Arrestato un romeno per danneggiamento dopo aver rotto il braccialetto elettronico a Rho

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violazione delle misure cautelari si è verificato a Rho, nel Milanese, culminando con l’arresto di un 56ennein seguito aldela lui imposto. La situazione è divenuta seria quando l’uomo, già con precedenti penali, è stato rintracciato dai carabinieriessere stato segnalato da un passante. La violazione delle misure di sicurezza nella provincia di Milano mette in luce i problemi legati alla violenza domestica e alle condizioni di reiterazione del reato. Il contesto del provvedimento cautelare Il soggetto in questione, un cittadinodi 56 anni, era sottoposto a misure di sicurezza da febbraio,che la ex compagna aveva sporto denuncia per maltrattamenti.