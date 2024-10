Alla Festa del cinema, Vincent Lindon ("Le choix de Joseph Cross") deve scegliere, confrontandosi con un trauma mai superato (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel film di Gilles Bourdos, simile a una pièce teatrale con un dialogo a più voci che ha la struttura di un monologo, la verità ha conseguenze sugli altri, ma può insabbiare un passato doloroso. Voto: 9 Crediti foto copertina: Gabriele PAllai. Fonte: Press material Rome Film Festival * Il 18 Ilgiornaleditalia.it - Alla Festa del cinema, Vincent Lindon ("Le choix de Joseph Cross") deve scegliere, confrontandosi con un trauma mai superato Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel film di Gilles Bourdos, simile a una pièce teatrale con un dialogo a più voci che ha la struttura di un monologo, la verità ha conseguenze sugli altri, ma può insabbiare un passato doloroso. Voto: 9 Crediti foto copertina: Gabriele Pi. Fonte: Press material Rome Film Festival * Il 18

Festa del Cinema di Roma - Ilary Blasi scherza con i giornalisti e Michelle Hunziker sogna Brad Pitt - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: "Nel mondo più amici che nemici". Mentre la collega e amica Michelle Hunziker avrebbe voluto recitare "in 'Vento di passione' con Brad Pitt.

Daniela Zuccoli insieme al figlio Leonardo Bongiorno per Mike - il cast di Avetrana-Qui non è Hollywood e la pioggia del terzo red carpet della Festa del cinema di Roma - Il cast della miniserie Mike accompagnato dalla famiglia dell'iconico presentatore, poi il regista Pippo Mezzapesa con i protagonisti di Avetrana-Qui non è Hollywood bagnati, sul finale, dalla pioggia. (Vanityfair.it)

