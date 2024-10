? Schedina Ligue 1: 3 Gare del 19 Ottobre 2024 (Di sabato 19 ottobre 2024) Ecco la nostra proposta di gioco per le 3 Gare di Ligue 1 in programma il 19 Ottobre 2024. Abbiamo selezionato pronostici mirati per offrirti una Schedina vincente. Buona fortuna! Partite e Pronostici Data Partita Pronostico Quota 19/10/2024 17:00 Brest – Rennes X Primo Tempo e/o X Finale 1.65 19/10/2024 19:00 St Etienne – Lens Multigol 2-4 1.57 19/10/2024 21:00 Paris Saint Germain – Strasburgo Combo 1 + Multigol 2-5 1.60 Confronto Quote per la Schedina Bookmaker Quota Totale Betsson 4.14 Better Lottomatica 4.06 Sisal Matchpoint 3.98 Analisi delle Partite Brest – Rennes Pronostico: X Primo Tempo e/o X Finale Quota: 1.65 Analisi: Questa sfida tra Brest e Rennes si preannuncia equilibrata. Prevediamo che il risultato possa rimanere in parità almeno fino alla fine del primo tempo, se non fino alla conclusione del match. Pronosticipremium.com - ? Schedina Ligue 1: 3 Gare del 19 Ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Ecco la nostra proposta di gioco per le 3di1 in programma il 19. Abbiamo selezionato pronostici mirati per offrirti unavincente. Buona fortuna! Partite e Pronostici Data Partita Pronostico Quota 19/10/17:00 Brest – Rennes X Primo Tempo e/o X Finale 1.65 19/10/19:00 St Etienne – Lens Multigol 2-4 1.57 19/10/21:00 Paris Saint Germain – Strasburgo Combo 1 + Multigol 2-5 1.60 Confronto Quote per laBookmaker Quota Totale Betsson 4.14 Better Lottomatica 4.06 Sisal Matchpoint 3.98 Analisi delle Partite Brest – Rennes Pronostico: X Primo Tempo e/o X Finale Quota: 1.65 Analisi: Questa sfida tra Brest e Rennes si preannuncia equilibrata. Prevediamo che il risultato possa rimanere in parità almeno fino alla fine del primo tempo, se non fino alla conclusione del match.

