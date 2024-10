WWE: WrestleMania a Londra? Il Sogno si allontana per colpa del Super Bowl (Di venerdì 18 ottobre 2024) Londra Cambia Rotta: dal Wrestling al Football Americano Il Sogno di vedere WrestleMania a Londra sembra allontanarsi. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nel Wrestling Observer Newsletter, la capitale britannica avrebbe spostato le sue priorità . Il Super Bowl Complica i Piani della WWE La svolta inaspettata arriva dall’interesse della NFL di ospitare il Super Bowl allo Stadio di Wembley. Questa possibilità avrebbe modificato radicalmente le priorità delle autorità londinesi, mettendo in secondo piano il progetto WrestleMania. La notizia giunge come una doccia fredda per i fan europei del wrestling, che speravano di vedere il grande evento della WWE nel Vecchio Continente. Zonawrestling.net - WWE: WrestleMania a Londra? Il Sogno si allontana per colpa del Super Bowl Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di venerdì 18 ottobre 2024)Cambia Rotta: dal Wrestling al Football Americano Ildi vederesembrarsi. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nel Wrestling Observer Newsletter, la capitale britannica avrebbe spostato le sue priorità . IlComplica i Piani della WWE La svolta inaspettata arriva dall’interesse della NFL di ospitare ilallo Stadio di Wembley. Questa possibilità avrebbe modificato radicalmente le priorità delle autorità londinesi, mettendo in secondo piano il progetto. La notizia giunge come una doccia fredda per i fan europei del wrestling, che speravano di vedere il grande evento della WWE nel Vecchio Continente.

