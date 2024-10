Uomo trovato morto in auto: si pensa al gesto estremo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tragedia a Cologne: nella mattinata di oggi, venerdì 18 ottobre, un Uomo di 62 anni è stato trovato morto all'interno della sua auto. La drammatica scoperta poco dopo le 10.30, nella zona industriale di via Brescia. A lanciare l'allarme sarebbe stata proprio la compagna del 62enne: non avendo più Bresciatoday.it - Uomo trovato morto in auto: si pensa al gesto estremo Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tragedia a Cologne: nella mattinata di oggi, venerdì 18 ottobre, undi 62 anni è statoall'interno della sua. La drammatica scoperta poco dopo le 10.30, nella zona industriale di via Brescia. A lanciare l'allarme sarebbe stata proprio la compagna del 62enne: non avendo più

Uomo trovato morto in strada : è precipitato dal quinto piano - La salma è stata affidata alla magistratura. Le pattuglie dei vigili urbani hanno dunque circoscritto l’area dell’incidente per permettere l’intervento della polizia scientifica. Sul posto la polizia del commissariato Tor Carbone. Per consentire i rilievi del caso, al momento è stata disposta la chiusura di piazzale dei Caduti della Montagnola, nel tratto compreso tra via Fonte Buono e via ... (Thesocialpost.it)

Tragedia a Montagnola : uomo di 71 anni trovato morto dopo una caduta dal quinto piano - Ultimo aggiornamento il 18 Ottobre 2024 da Armando Proietti Facebook WhatsApp Twitter . Gli abitanti della Montagnola si trovano ad affrontare un’ondata di preoccupazione e tristezza, con domande che si accumulano con difficoltà di trovare risposte. Il futuro delle indagini rimane appeso a un filo, mentre tutti si chiedono: chi era davvero l’uomo? Cosa ha causato questa caduta fatale? Le ... (Gaeta.it)

Uomo trovato morto in strada : è precipitato dal quinto piano - Un uomo di 71 anni è stato trovato senza vita nella mattina di oggi, venerdì 18 ottobre, nei pressi del piazzale dei Caduti della Montagnola, a Roma. Secondo le prime informazioni il 71enne italiano sarebbe precipitato dal quinto piano di un palazzo. Roma, precipita dal quinto piano: morto... (Today.it)