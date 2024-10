Trasporto pubblico, Pestelli (FdI): "Bus a rischio nella vallata del Bidente per mancanza di autisti. La Regione batta un colpo" (Di venerdì 18 ottobre 2024) "La crisi che sta attraversando Start Romagna ha come prime vittime le zone che già ora soffrono di scarsi collegamenti con Forlì, come la Valle del Bidente. Cosa aspetta la Regione, che ha la competenza per il Trasporto pubblico, ad intervenire?". A rimarcarlo è Luca Pestelli, candidato per Forlitoday.it - Trasporto pubblico, Pestelli (FdI): "Bus a rischio nella vallata del Bidente per mancanza di autisti. La Regione batta un colpo" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) "La crisi che sta attraversando Start Romagna ha come prime vittime le zone che già ora soffrono di scarsi collegamenti con Forlì, come la Valle del. Cosa aspetta la, che ha la competenza per il, ad intervenire?". A rimarcarlo è Luca, candidato per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Porto Fuori - lavori sul ponte di via Stradone : le modifiche al trasporto pubblico - In conseguenza della chiusura del ponte di via Stradone a Porto Fuori (cavalcavia sulla strada statale 67 Tosco-Romagnola) oggetto di un intervento di demolizione e ricostruzione a cura di Anas, a partire da sabato 19 ottobre, per l’intera durata dei lavori, la linea 1 del trasporto pubblico... (Ravennatoday.it)

Non ci sarà sciopero dei mezzi a Roma il 18 ottobre : trasporto pubblico garantito nella Capitale - Domani, venerdì 18 ottobre 2024, non ci sarà alcuno sciopero del trasporto pubblico a Roma. Atac e Cotral informano che il servizio sarà regolare lungo tutto l'arco della giornata sulla rete bus, metro e tram.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Cagliari ospiterà la conferenza internazionale sul trasporto pubblico locale a ottobre 2024 - Con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari, la conferenza rappresenta un’opportunità cruciale per analizzare le sfide del TPL e per sviluppare strategie innovative e sostenibili in un contesto in continua evoluzione. Tali approcci possono offrire spunti preziosi per migliorare l’offerta di servizio e attrarre una nuova fascia di utenti. (Gaeta.it)