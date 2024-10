Tracimazione fiume Cecina. Giani firma stato emergenza regionale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tracimazione fiume Cecina. Giani firma stato emergenza regionale. Tracimazione fiume Cecina in riva destra, in località Gorette, nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre e l’acqua si sta muovendo verso la Mazzanta, Vada, Comune di Rosignano Marittimo. Giani: “Prestiamo massima prudenza ed evitare di mettersi in viaggio se non per necessità. Non risultano al momento interventi urgenti di soccorso a persone”. Giani, presidente della Regione Eugenio Giani, ha intanto firmato lo stato di emergenza regionale venerdì 18 ottobre che riguarda le province di Livorno, Pisa, Siena, Grosseto, Pistoia e Città metropolitana. Evacuazione fiume Elsa, Castelfiorentino sott’acqua. Famiglie evacuate. Evacuazioni anche a San Gimignano. L’assessora alla Protezione civile Monia Monni sta facendo un sopralluogo nei luoghi più colpiti dal temporale di stanotte. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)in riva destra, in località Gorette, nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre e l’acqua si sta muovendo verso la Mazzanta, Vada, Comune di Rosignano Marittimo.: “Prestiamo massima prudenza ed evitare di mettersi in viaggio se non per necessità. Non risultano al momento interventi urgenti di soccorso a persone”., presidente della Regione Eugenio, ha intantoto lodivenerdì 18 ottobre che riguarda le province di Livorno, Pisa, Siena, Grosseto, Pistoia e Città metropolitana. EvacuazioneElsa, Castelfiorentino sott’acqua. Famiglie evacuate. Evacuazioni anche a San Gimignano. L’assessora alla Protezione civile Monia Monni sta facendo un sopralluogo nei luoghi più colpiti dal temporale di stanotte.

