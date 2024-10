Tim nuovo sponsor maglia Roma donne, accordo biennale (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Roma annuncia un nuovo partner, accordo biennale con Tim che diventa sponsor di maglia del club. Il marchio sarà presente sulle maglie della prima squadra femminile, campione d'Italia in carica, oltre che di tutte le formazioni del settore giovanile giallorosso. La società fa poi sapere che saranno quindi realizzate anche una serie di attività dedicate ai clienti che daranno la possibilità di vivere esperienze esclusive. Quotidiano.net - Tim nuovo sponsor maglia Roma donne, accordo biennale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Laannuncia unpartner,con Tim che diventadidel club. Il marchio sarà presente sulle maglie della prima squadra femminile, campione d'Italia in carica, oltre che di tutte le formazioni del settore giovanile giallorosso. La società fa poi sapere che saranno quindi realizzate anche una serie di attività dedicate ai clienti che daranno la possibilità di vivere esperienze esclusive.

Juventus - nuovo sponsor : ufficiale l’accordo con Azimut - Una collaborazione fondata su valori condivisi, quali la ricerca dell’eccellenza, il lavoro di squadra e l’impegno costante verso l’innovazione. (Adnkronos) – E’ ufficiale una nuova partnership che lega la Juventus ad Azimut, gruppo indipendente e globale attivo nell’asset management e nel wealth management al servizio di privati e imprese presente in 18 Paesi nel mondo. (Seriea24.it)

Azimut nuovo sponsor della Juventus - titolo a +2% in Borsa - Chi è Azimut Azimut è un gruppo indipendente, realtà globale nell’asset management, wealth management, investment banking e nel fintech, al servizio di privati e imprese. Con focus sui mercati emergenti e di nuova frontiera, in Azimut sono comprese diverse società attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi. (Quifinanza.it)

Juventus - Azimut nuovo sponsor ufficiale dei bianconeri - “La spinta costante verso l’innovazione e l’attenzione alle nuove generazioni sono da sempre valori che muovono ogni azione del nostro club e poter ora contare su un Partner come Azimut che non solo li condivide, ma che li traduce in realtà grazie ai servizi forniti, rappresenta un decisivo e concreto passo in avanti verso la direzione che intendiamo perseguire”. (Lapresse.it)