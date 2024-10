Thierry Neuville guida le fila del rally d’Europa centrale dopo la seconda giornata (Di venerdì 18 ottobre 2024) Finita nell’album dei ricordi la seconda giornata di speciali del rally d’Europa centrale, penultimo appuntamento del Mondiale 2024. Il leader della classifica generale, Thierry Neuville, è stato protagonista di un percorso senza macchia, gestendo la situazione nel susseguirsi delle stage. A bordo della Hyundai i20, il belga ha concluso nell’overall con il crono di 1:04.40.0 con un margine di vantaggio di 6.4 nei confronti della Toyota GR Yaris rally1 del francese Sebastien Ogier. Il campione transalpino si è imposto nella terza speciale Klatovy 2 (11.78 km) e nell’ultima odierna, Šumavské Hoštice 2 (16.85 km), mettendo in mostra un’ottima velocità con la Yaris. Tuttavia, Neuville ha saputo tenere botta e l’affermazione nella settima speciale Strašín 2 (26.69 km) è stata fondamentale in questo senso. Oasport.it - Thierry Neuville guida le fila del rally d’Europa centrale dopo la seconda giornata Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Finita nell’album dei ricordi ladi speciali del, penultimo appuntamento del Mondiale 2024. Il leader della classifica generale,, è stato protagonista di un percorso senza macchia, gestendo la situazione nel susseguirsi delle stage. A bordo della Hyundai i20, il belga ha concluso nell’overall con il crono di 1:04.40.0 con un margine di vantaggio di 6.4 nei confronti della Toyota GR Yaris1 del francese Sebastien Ogier. Il campione transalpino si è imposto nella terza speciale Klatovy 2 (11.78 km) e nell’ultima odierna, Šumavské Hoštice 2 (16.85 km), mettendo in mostra un’ottima velocità con la Yaris. Tuttavia,ha saputo tenere botta e l’affermazione nella settima speciale Strašín 2 (26.69 km) è stata fondamentale in questo senso.

