"Testa libera e concentrazione se si va sotto. Le partite sono lunghe e possono cambiare" (Di venerdì 18 ottobre 2024) E’ stata una vigilia importante e delicata in casa Spal, dopo una settimana tribolata che ha portato alla sfida casalinga di stasera contro il Pescara. L’ambiente biancazzurro si aspetta una reazione dopo il 4-0 della scorsa settimana a Campobasso, e il primo a chiedere un atteggiamento diverso alla sua squadra è mister Andrea Dossena, per il momento ancora saldo sulla panchina spallina. "Dopo la partita di domenica scorsa c’è stato un confronto con la società e tutti abbiamo accettato la scelta del ritiro – le parole del mister –. Nei due giorni successivi ho visto grande senso di responsabilità da parte dei giocatori, ho fatto dei colloqui individuali e ho constatato che i ragazzi sono consapevoli e hanno voglia di uscire da questa situazione. Sport.quotidiano.net - "Testa libera e concentrazione se si va sotto. Le partite sono lunghe e possono cambiare" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) E’ stata una vigilia importante e delicata in casa Spal, dopo una settimana tribolata che ha portato alla sfida casalinga di stasera contro il Pescara. L’ambiente biancazzurro si aspetta una reazione dopo il 4-0 della scorsa settimana a Campobasso, e il primo a chiedere un atteggiamento diverso alla sua squadra è mister Andrea Dossena, per il momento ancora saldo sulla panchina spallina. "Dopo la partita di domenica scorsa c’è stato un confronto con la società e tutti abbiamo accettato la scelta del ritiro – le parole del mister –. Nei due giorni successivi ho visto grande senso di responsabilità da parte dei giocatori, ho fatto dei colloqui individuali e ho constatato che i ragazziconsapevoli e hanno voglia di uscire da questa situazione.

