Settimana per l'energia e la sostenibilità, tutte le iniziative promosse da Confartigianato (Di venerdì 18 ottobre 2024) Torna in tutta Italia, dal 21 al 25 ottobre, la Settimana per l’energia e la sostenibilità organizzata in tutta Italia da Confartigianato Imprese per sensibilizzare, informare ed aggiornare cittadini, artigiani e piccole imprese su tematiche molto attuali, guidandoli verso una transizione green Anconatoday.it - Settimana per l'energia e la sostenibilità, tutte le iniziative promosse da Confartigianato Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Torna in tutta Italia, dal 21 al 25 ottobre, laper l’e laorganizzata in tutta Italia daImprese per sensibilizzare, informare ed aggiornare cittadini, artigiani e piccole imprese su tematiche molto attuali, guidandoli verso una transizione green

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Settimana Europea della Sostenibilità - convegni e visite a Napoli - Insomma, la politica, le istituzioni, le associazioni, il mondo della ricerca e della cultura si troveranno sempre di più di fronte a problemi complessi che avranno bisogno di risposte nuove adatte al tempo e alle sfide della modernità. it. La settimana si concluderà con un evento speciale dedicato agli alunni delle scuole primarie presso il laboratorio didattico ArcheoPark nei Fondi di Baia. (Ildenaro.it)

Napoli - al via la XXI° edizione della Settimana della Sostenibilità targata Altrimondi - Ha concluso Rosario Elia, vicepresidente dell’Associazione Altrimondi. A cura di Gentle Green Events e Gente Green Aps / Lo Sguardo che Trasforma e patrocinata dal Comune di Napoli. it. Altrimondi e dagli artisti di Gente Green APS/Lo Sguardo che Trasforma. Ultimo appuntamento domenica 27 con una visita guidata e spettacolo itinerante alle scale di San Martino e Montesanto”. (Anteprima24.it)

Settimana per l’Energia e la Sostenibilità 2024 : in arrivo eventi e seminari per un futuro più sostenibile - settimanaenergia. it disponibile anche per maggiori dettagli e aggiornamenti sul programma. Dopo il grande successo dell’edizione 2023, che ha visto il coinvolgimento di oltre 50 città italiane di 18 Regioni, con 55 appuntamenti organizzati da 50 associazioni territoriali che hanno coinvolto il mondo imprenditoriale, bancario, la scuola e le istituzioni, Confartigianato ha deciso di rilanciare a ... (Bergamonews.it)