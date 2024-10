Sedicenne indagato per razzismo: in casa armi, mazze da baseball e svastiche (Di venerdì 18 ottobre 2024) MIRANO - In cameretta non aveva poster di popstar o giocatori di calcio, come tanti suoi coetanei, ma svastiche e croci celtiche. Al posto di chitarre o palloni da calcio, coltelli e mazze da Ilgazzettino.it - Sedicenne indagato per razzismo: in casa armi, mazze da baseball e svastiche Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) MIRANO - In cameretta non aveva poster di popstar o giocatori di calcio, come tanti suoi coetanei, mae croci celtiche. Al posto di chitarre o palloni da calcio, coltelli eda

