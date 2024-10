Gaeta.it - Sciopero Nazionale del 18 Ottobre: Conseguenze su Trasporti e Settori Pubblici

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 18si preannuncia come una giornata di disagi su scala, a causa delloindetto dai sindacati Al-Cobas e Si-Cobas. Questo fermo di 24 ore influenzerà ie diversidel pubblico e del privato, creando un clima di incertezze non solo per i pendolari, ma anche per altri lavoratori che aderiscono alla mobilitazione. Le agitazioni interessano anche il settore automobilistico, con manifestazioni in programma in diverse città . Disagi nei: orari e impatti nelle diverse città Locolpirà in modo significativo i, con variazioni previste per diversi servizi. Milano e Lombardia A Milano, l'ATM ha segnalato possibili ritardi e cancellazioni dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino alla chiusura del servizio.