Sarà Vero? - Il punto neroazzurro Verso il Sudtirol | riprende la corsa

PISA, 18 OTTOBRE - Dopo la seconda sosta stagionale, il campionato è pronto a ripartire. Il Pisa capolista riprende la propria corsa sul campo dello stadio "Druso" di Bolzano, dove affronterà il Sudtirol. "Sappiamo quale è il nostro obiettivo" ha dichiarato Inzaghi nella conferenza dell'antivigilia, senza però svelarlo, mentre Moreo in settimana ha dichiarato che fino a gennaio proveranno a raccogliere più punti possibile, per poi tracciare una linea e capire che battaglie dover combattere. Certo è che di fieno in cascina al momento ce ne è tanto: il Pisa ha collezionato, nelle prime otto giornate, addirittura un punto in più rispetto al Benevento 2019/20, allenato anche allora da Inzaghi, che poi terminò il campionato da promosso con 86 punti.

