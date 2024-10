Sanità, Parisi: “In Italia troppe disuguaglianze per cure, più risorse a Ssn” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L'articolo 32 della Costituzione tutela l'uguaglianza, anche nelle cure. Tuttavia, in Italia ci sono moltissime disuguaglianze di salute, disparità socio economiche che incidono in modo drammatico sulle aspettative di vita, anche tra i bambini. Basti pensare che la mortalità infantile nel Sud è del 30% maggiore di quella del Nord. E non è Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – "L'articolo 32 della Costituzione tutela l'uguaglianza, anche nelle. Tuttavia, inci sono moltissimedi salute, disparità socio economiche che incidono in modo drammatico sulle aspettative di vita, anche tra i bambini. Basti pensare che la mortalità infantile nel Sud è del 30% maggiore di quella del Nord. E non è

Disuguaglianze sanitarie in Italia : la denuncia di Giorgio Parisi al convegno Ail di Roma - Un’educazione preventiva potrebbe contribuire non solo ad accrescere la consapevolezza, ma anche a instillare abitudini salutari fin dalla giovane età. Formazione e prevenzione: una necessità urgente La formazione alla prevenzione è un altro tema cruciale toccato da Parisi. In aggiunta, Parisi ha lanciato l’idea di implementare politiche fiscali che incoraggino stili di vita sani, come la ... (Gaeta.it)

Aumentano le disuguaglianze in Italia - i dati - Nella percezione di quasi i due terzi degli italiani intervistati dall’Istituto Demopolis, accanto alle relazioni clientelari e alle scelte di politica economica, sono soprattutto “evasione ed elusione fiscale” ad amplificare le sperequazioni. In Italia, secondo i dati di Oxfam, l’1% più ricco della popolazione è in possesso di quasi un quarto della ricchezza nazionale netta: con chiare ... (Quotidiano.net)