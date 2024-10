Salerno trovato il corpo di Silvia Nowak | era scomparsa da giorni

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Di lei si erano perse le tracce martedì. Oggi, il tragico ritrovamento.è morta. Dopo tredi ricerche, il cadavere semicarbonizzato è stato scoperto fra le sterpaglie in una zona poco distante dalla sua abitazione. Il compagno della vittima è stato condotto in caserma per l’interrogatorio.era nata 53 anni fa in Germania e abitava a Ogliastro Marina, frazione di Castellabate, nel salernitano. Gli ultimi istanti prima di scomparire sono stati registrati dalle videocamere di sorveglianza installate nel centro di Ogliastro: si vede la donna mentre si dirige verso l’abitato a piedi. Il compagno ha dato l’allarme nella serata di martedì, dando il via alle ricerche che hanno mobilitato squadre di carabinieri e volontari della protezione civile.