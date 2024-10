Rientro dei migranti albanesi: il tribunale di Roma dispone il trasferimento a Bari (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attualità della situazione migratoria in Europa resta un argomento di grande interesse e dibattito. Recenti eventi a Roma coinvolgono un gruppo di dodici migranti che, dopo la decisione di un tribunale, si preparano a rientrare in Italia dall’Albania. I dettagli attuali indicano che il Rientro avverrà tramite una nave della Marina militare, con arrivo previsto a Bari. La questione dei migranti e della loro richiesta di asilo continua a dimostrarsi complessa, poiché presentano ancora la possibilità di impugnare la decisione di diniego. Dettagli sul trasferimento dei migranti Le ultime notizie provenienti da Roma confermano che dodici migranti non hanno visto convalidato il loro trattenimento in un centro per i rimpatri a Gjader, in Albania. Il tribunale ha deciso che non vi sono i presupposti per il loro rimpatrio immediato. Gaeta.it - Rientro dei migranti albanesi: il tribunale di Roma dispone il trasferimento a Bari Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attualità della situazione migratoria in Europa resta un argomento di grande interesse e dibattito. Recenti eventi acoinvolgono un gruppo di dodiciche, dopo la decisione di un, si preparano a rientrare in Italia dall’Albania. I dettagli attuali indicano che ilavverrà tramite una nave della Marina militare, con arrivo previsto a. La questione deie della loro richiesta di asilo continua a dimostrarsi complessa, poiché presentano ancora la possibilità di impugnare la decisione di diniego. Dettagli suldeiLe ultime notizie provenienti daconfermano che dodicinon hanno visto convalidato il loro trattenimento in un centro per i rimpatri a Gjader, in Albania. Ilha deciso che non vi sono i presupposti per il loro rimpatrio immediato.

