Ribaltone Milan un ex bomber della Nazionale al posto di Fonseca

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La situazione in casapreoccupa e nelle prossime settimane potrebbero esserci importanti colpi di scena.preoccupa i tifosi. Poche ore e ripartirà la serie A, si ricomincia domani e ci saranno subito 4 anticipi. Tra questi occhio alla sfida tra ildi Pauloe l’Udinese di Runjaic, una delle più grandi rivelazioni di questa stagione. Il club rossonero ha avuto vari alti e bassi in questa stagione e sta trovando non poche difficoltà., salta la panchina (Lapresse) SerieAnewsIn campionato le cose non vanno per il meglio, la squadra non può permettersi ulteriori passi falsi e dopo Firenze il club vuole una reazione. Le prossime due sfide casalinghe contro i friulani e contro il Club Brugge sono delicate e – come si aspettano tifosi e addetti ai lavori – non esistono altri risultati se non la vittoria.