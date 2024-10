Re Carlo in Australia: un viaggio tra polemiche e diserzioni (Di venerdì 18 ottobre 2024) Re Carlo ha iniziato il suo tanto atteso viaggio in Australia nel contesto di un regno in evoluzione, ma la visita è stata segnata da varie polemiche. Una delle principali critiche che ha interessato Re Carlo riguarda la diserzione dei capi dei sei stati Australiani, che hanno rifiutato di partecipare al gala organizzato in suo onore. Questo atto ha portato a un acceso dibattito sulla rilevanza della monarchia britannica nel paese, sollevando questioni profonde sul futuro politico di una delle più grandi ex colonie britanniche. Re Carlo, foto Ansa – VelvetMagLa diserzione dei leader degli Stati Uno degli eventi più significativi di questa visita è stato senza dubbio la decisione dei leader dei sei stati Australiani di non partecipare alla cena di gala in onore di Re Carlo. Velvetmag.it - Re Carlo in Australia: un viaggio tra polemiche e diserzioni Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Reha iniziato il suo tanto attesoinnel contesto di un regno in evoluzione, ma la visita è stata segnata da varie. Una delle principali critiche che ha interessato Reriguarda la diserzione dei capi dei sei statini, che hanno rifiutato di partecipare al gala organizzato in suo onore. Questo atto ha portato a un acceso dibattito sulla rilevanza della monarchia britannica nel paese, sollevando questioni profonde sul futuro politico di una delle più grandi ex colonie britanniche. Re, foto Ansa – VelvetMagLa diserzione dei leader degli Stati Uno degli eventi più significativi di questa visita è stato senza dubbio la decisione dei leader dei sei statini di non partecipare alla cena di gala in onore di Re

